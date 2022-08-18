Как сообщает Politeka.net, украинская певица и ведущая Оля Цибульская в последнее время очень сильно изменилась. Она не только сделала новую прическу, ее брови также стали совершенно другими. На это обратили внимание поклонники артистки и даже заподозрили, что певица использовала ботекс.
Артистка в своем Инстаграм ответила на подозрения пользователей сети.
В частности, певица ответила отрицательно и даже начала водить бровями в разные стороны, чтобы пользователи сети увидели морщинки. Оказывается, знаменитость использовала совсем другие процедуры, чтобы сделать свои брови такими высокими.
"Нет, не ботокс. Это ламинирование и покраска бровей. Потому они у меня так стоят, как у молодого на свадьбе, как говорится", - призналась с юмором Оля Цибульская.
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Кроме того, Оля Цибульская призналась, что даже в самые тяжелые моменты, когда эмоции невозможно было держать под контролем, она не принимала антидиприсанты. Ей в таких случаях помогают успокоительные чаи в комбинации с молитвами.
"Все эти вещества, антидеприсанты, если и принимать, то только по рецепту и приписанию врача-психиатра", - дополнила артистка.
Напомним, что Цибульская покорила зажигательными танцами своих родителей через боль.
Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская прошлась по Бузовой, Лазареву и другим российским звездам.
Также Politeka писала, что Цибульская честно рассказала, как ее накрывает.