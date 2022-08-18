Українська співачка Настя Каменських тільки-но повернулася додому в Україну, і продовжує дивувати не лише піснями, а ще й поведінкою.

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни разом із чоловіком втекла з країни до Іспанії, нещодавно повернулася. Причому артистку вже давно критикували за відмовчування та відсутність чоловіка в Україні, поки інші зірки не лише нікуди не виїжджали, а ще й пішли служити.

Сама Каменських вже у Києві і продовжує хвалитися різними роликами з близькими, як проводить тут час. При цьому вона не забуває хапатися своєю піснею, яку написала з Потапом. Критика і тут не забарилася, адже багато хто розглянув у композиції плагіат.

На цей раз під роликом з мамою на артистку чекала досить бурхлива реакція:

«дуже схожі 💙💛; ні, Настя ... вже не заходить; Вдома у мами на кухні так добре 🥰; Красуні, вітаємо вдома🥰; Іспанські співачки !!!🥲🥲🥲; вдома? ви повернулися до України?; Такі класні 🥰; а де ж чоловік? Усі коментарі не видалити; Дуже мило 🥰; Браво! І ми хочемо до мам і чоловіків».

Також на своїй сторінці в Instagram артистка показала, куди вирушила одразу після повернення до Києва.

Як виявилося, Настя стала гостею студії "Сніданку на 1+1". На нових фотографіях вона позує у компанії ведучих ранкового шоу.

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