Культовий український дизайнер Андре Тан продовжує активно спілкуватися з українцями, допомагає нашим захисникам та висвітлює цікаві теми в Інстаграмі. Також нерідко чоловік торкається важливих тем для суспільства.

«У війни немає статі. Сьогодні з нами друга героїня нашого проекту – вчителька молодших класів Олена Іванівна 💛 Як учителі продовжують виховувати наше майбутнє під час війни – вже у сюжеті 💙» - висловився Андре Тан та вразив новою історією українців.

Як відомо, дизайнер приєднався одразу до кількох ініціатив.

Тан продовжує також звертати увагу на важливість допомоги ЗСУ та волонтерам. Наразі чоловік долучився до організацій, що підтримують наших захисників.

«Кращі 💛💙 Пишаємося кожним! Ви – наші герої! Слава ЗСУ! А також ви, наші неймовірні клієнти, також наші герої! Адже завдяки вам ми вже шостий місяць поспіль допомагаємо захисникам нашої країни 🇺🇦 Дякуємо, що залишаєтеся з нами 💙» - пише Андре Тан.

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