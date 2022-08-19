Тільки нещодавно путініст Кіркоров кликав росіян на свій виступ в окупованому Криму і хизувався кадрами з півострова, як раптом опинився в "гаряче ненависній" Америці. Але й там на Філю чекали пригоди.

Український телеведучий Юрій Горбунов опублікував на своїй сторінці Instagram кумедне відео, на якому модно побачити, як у Лос-Анжелесі знущалися над Кіркоровим.

Поки аматор путіна та концертів в окупованому Криму Філя розслаблено відпочивав в одному із закладів міста, хтось із натовпу вигукнув: "Слава Україні!". Примітно, що голос того, хто кричав явно з американським акцентом, але кумедно й те, що інші присутні підхопили та відповіли на заклик словами: "Героям слава".

Проте найбільше українців у соцмережах порадувала несподівана реакція Кіркорова на цей перформанс. Як видно, Філя сильно напружився, злякався і витріщив очі, розгубившись від того, що відбувається. Виглядає це дуже смішно, деякі користувачі жартують, що артист буквально наробив штани.

У коментарях до відео почали бурхливо обговорювати реакцію Кіркорова на цю ситуацію: "Я не боягуз, але я боюся, а раптом приб'ють", "Обі*рався", "Якби його там ще прибили", "Який він страшненький!", "Кличте священика", "Боже, яке кінчене", "Злякався, ніби його прямо там розстрілювати зібралися", "Що він взагалі там робить? Депортувати чорта", "Ой, як добре!", "Обличчя, ніби його бити будуть. Подумки згадував, де вихід", "Очі великі зробив, серце в п'яти стрибнуло", "Трохи обі*рався, буває".

Нагадаємо, "Молодець, що всіх зібрала": Ліда Лі з "Танців з зірками" показала шматочок нового кліпу з українськими артистами.

Як повідомляла Politeka, "Раніше я впадав у ступор": Клопотенко з "Майстер Шеф" порадував українок новим проектом, відео.

Також Politeka писала, що "Яка радість": ведучий Решетник зворушив новинами про свою родину, фото.