Як повідомляє Politeka.net, телеведуча Катя Осадча стала багатодітною матір'ю рівно рік тому, народивши третього сина. Напередодні дня народження сина Данила Катя Осадча влаштувала йому сімейну фотосесію зі старшим братом Іваном, якому 5 років. Фото телеведуча опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм.

"З Днем народження, наш Данило! Такий бурхливий перший рік життя, але ми обіцяємо, що на парад перемоги підемо разом зовсім скоро. Радіємо кожному новому звуку та зубу, і переживаємо ці миті, як уперше", - зізналася телеведуча Катя Осадча .

Так, на першому плані на фото зображено Катю Осадчу, яка присіла на коліна. Вона тримає на руках молодшого сина і з усмішкою дивиться на нього, а поруч стоїть його братик Іван, який ніжно торкається братика. Для прогулянки сім'я обрала повсякденні образи. Ще кілька інших знімків зроблено в інших ракурсах.

Співачка Джамала в коментарях привітала щасливих батьків Юрія Горбунова та Катерини Осадчої. Також залишили коментарі користувачі мережі.

"Вітаємо, миру та злагоди вашій сім'ї та божого благословення", "Здоров'я, щасливого дитинства та мирного неба над головою", "З Днем народження маленький українець", " Які красиві білявки... ще раз вітаю Вас", "Хорошенькі дітки... такі як мама з татом", - писали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Осадча вразила українців одкровенням про життя в Києві.

Як повідомляла Politeka, Осадча розписала, чого росіянам ніколи не відібрати в українців.

Також Politeka писала, що Осадча показала волонтера, який допомагає її проекту.