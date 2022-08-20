Як пише Politeka.net , Мішель Андраде - відома українська співачка та ведуча "Орел і Решка". А нещодавно знаменитість припинила співпрацю з Потапом, як і Олексій Завгородній, який відоміший під псевдонімом Позитив. Мішель, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Андраде і про Інстаграм, де ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Мішель поділилася сторіс, де показувала, як підстриглася. Андраде зізналася, що вирішила зробити знову чубчик.

"Вилікували, підстригли і я знову з чубчиком", - написала Мішель.

До цього Андраде ділилася публікацією в блог, де похвалилася стильною цибулею у смугастих штанях.

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Забула, як це – просто безтурботно гуляти з подругами, вбратися, побачити класну локацію, сфоткатись на гарному тлі… Залишаю ці фото тут”, - написала Андраде під фотографіями.

Нагадаємо, зірка "Орел і Решка" Андраде пококетувала перед українцями у новому іміджі.

Також Politeka повідомляла, що зірка "Орел і Решка" Андраде в ефектному топіку зачарувала не лише вокалом

А ще Politeka писала, що Позитив, який пішов від Потапа, відвертався про майбутнє