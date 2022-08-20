Як пише Politeka.net , Тіна Кароль – відома українська співачка, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Тіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу знаменитість поділилася результатами спокусливої ​​фотосесії, вразивши виглядом.

"Перший close – up з часів війни. Зроблено випадково", – написала Тіна.

Фанати, включаючи Ольгу Мартиновську, поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Вау, на першій фотці у неї колір очей різний", "Неймовірні фото, така у них ніжність і впевненість.. Аліно - браво", "Тіна, яка красива! дуже сумуємо, так хочеться побачити", ", "Яка ж красива, як же ми скучили за такими простими ніжними фото", "Боже, які ж прекрасні кадри! Лайф-формат - один з коханих. Неймовірно атмосферно і красиво", "Слов не підібрати, щоб висловити, яка красива , витончена".

Нагадаємо, Кароль у білій пишній сукні насмішила українців незграбним виглядом .

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