Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, которая улетела заграницу, и теперь постоянно показывает в Инстаграм, как проходят ее благотворительные концерты. Также Кароль основала свой фонд помощи пострадавшим украинцам.

Нередко она показывает, какие образы выбирает для выступлений и впечатляет необычностью нарядов.

Тина Кароль решила удивить зрителей, выйдя на сцену с живым питоном во время одной из самых популярных своих песен. Многие пользователи заметили в этом сценическом решении нечто знакомое, ведь с точно такой же рептилией в руках в 2002 году выступала Бритни Спирс.

За такое выступление ранее Кароль довольно сильно раскритиковали. Привлек внимание публики в этот раз и полупрозрачный костюмом зебры.

Также поклонники могли обратить внимание на использование животного, что не сильно нравится правозащитникам.

Мы также писали, украинский хореограф, известный работой над шоу "Танці з зірками" Дмитрий Жук, танцует в балете знаменитой певицы Тины Кароль. Недавно исполнительница стала его продюсировать как певца в рамках "Молодой крови". Поклонники артистки и некоторые СМИ начали сразу приписывать им роман.

"Она мой босс, реально. Только творчество. И точка. Я не знаю, о чем вы. Тина Кароль для меня как ментор, она мне помогает, она меня толкает туда, куда нужно", – объяснил Дмитрий Жук.

Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.