Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, которая улетела заграницу, и теперь постоянно показывает в Инстаграм, как проходят ее благотворительные концерты. Также Кароль основала свой фонд помощи пострадавшим украинцам.
Нередко она показывает, какие образы выбирает для выступлений и впечатляет необычностью нарядов.
Тина Кароль решила удивить зрителей, выйдя на сцену с живым питоном во время одной из самых популярных своих песен. Многие пользователи заметили в этом сценическом решении нечто знакомое, ведь с точно такой же рептилией в руках в 2002 году выступала Бритни Спирс.
За такое выступление ранее Кароль довольно сильно раскритиковали. Привлек внимание публики в этот раз и полупрозрачный костюмом зебры.
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Также поклонники могли обратить внимание на использование животного, что не сильно нравится правозащитникам.
Мы также писали, украинский хореограф, известный работой над шоу "Танці з зірками" Дмитрий Жук, танцует в балете знаменитой певицы Тины Кароль. Недавно исполнительница стала его продюсировать как певца в рамках "Молодой крови". Поклонники артистки и некоторые СМИ начали сразу приписывать им роман.
"Она мой босс, реально. Только творчество. И точка. Я не знаю, о чем вы. Тина Кароль для меня как ментор, она мне помогает, она меня толкает туда, куда нужно", – объяснил Дмитрий Жук.
Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.