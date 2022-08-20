Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, которая имеет звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Тина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз знаменитость поделилась результатами соблазнительной фотосессии, впечатлив видом.

"Первый close - up с времен войны. Сделано случайно", - написала Тина.

Фанаты, включая Ольгу Мартыновскую, поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау, на первой фотке у нее цвет глаз разный", "Невероятные фото, такая у них нежность и уверенность.. Алино - браво", "Тина , какая красивая ! очень скучаем, так хочется увидеть", "Я скучала по этой улыбке", "Какая же красивая, как же мы соскучились по таким простым нежным фото", "Боже, какие же прекрасные кадры! Лайф-формат - один из любимых. Невероятно атмосферно и красиво", "Слов не подобрать, чтобы выразить, какая красивая, утонченная".

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