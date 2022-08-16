В августе участник "Танці з зірками" Дмитрий Жук начал певческую карьеру. Раньше он работал в балете Тины Кароль, поэтому именно она взялась за его раскрутку.

Украинский хореограф, известный работой над шоу "Танці з зірками" Дмитрий Жук, танцует в балете знаменитой певицы Тины Кароль. Недавно исполнительница стала его продюсировать как певца в рамках "Молодой крови". Поклонники артистки и некоторые СМИ начали сразу приписывать им роман.

В интервью для "ЖВЛ" хореограф решил прокомментрировать слухи о романе с певицей.

Фанаты предполагают, что за продюсирование танцовщика Тина Кароль взялась неспроста, но он заверил, что Кароль для него только босс и их объединяет только лишь творчество. А на вопрос журналистки Кати Король, нет ли любви, он заявил, что не понимает, о чем это в их отношениях.

"Она мой босс, реально. Только творчество. И точка. Я не знаю, о чем вы. Тина Кароль для меня как ментор, она мне помогает, она меня толкает туда, куда нужно", – объяснил Дмитрий Жук.

Стоит отметить, что после смерти любимого Евгения Огира Тина Кароль не рассекречивает личную жизнь. Поэтому как только рядом с ней появляется мужчина, в сети сразу же говорят об их романе. После молдавского певца Дана Балана под прицел попал танцовщик Дмитрий Жук.

Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.