Як пише Politeka.net , Ганна Кошмал – відома українська актриса. Зірка прославилася завдяки ролі Женьки у серіалі "Свати". Після війни Анна засудила дії росіян в Україні. Кошмал зізналася, що лише двоє з російських акторів підтримали українців. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Кошмал вирішила побалакати з фанатами.
"Друг, як ти?", - Запитала Ганна, звертаючись до українців.
"Ганна, а чому ви відмовилися від зйомок у сватах?", - запитав фанат.
"Бо все неправда і не буде ніяких зйомок", - написала у відповідь Кошмал.
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"МЧ образився на жарт (не злий) ігнорує повністю... Дуже болісне таке відношення від коханого", - написала ще одна фанатка.
"Перевірити самооцінку людини дуже просто. Крикни в спину будь-кому на вулиці "ти дурень", повернеться і образиться тільки той, хто дійсно себе вважає дурнем. класний", - написала Ганна у відповіді.
Нагадаємо, Женька зі "Сватів" влаштувала ефектне тренування у міні-топі.
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