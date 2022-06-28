Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса. Звезда, как и другие знаменитости поддерживает украинцев в войне с российскими оккупационными войсками. Нее забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Кошмал поделилась чувственным текстом, сопроводив ее чувственной фотографией.

"Когда каждый день становится днем памяти погибшим… боль, страдание, сопротивление, защита и отчаянное неповиновение – наш непрерывный способ существования.

Я знаю, что мы не из тех, кого можно загнать в угол и безнаказанно бить. Мы каждый день вынуждены перерождаться из пепла. Но мы перерождаемся! Ежедневные потери нас бьют, потому что у нас есть сердце и умеем любить, но еще больше нас закаляют!", - написала Кошмал.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Прямо в цель! А тебе сердечко", "Моя дева", "С праздником! С Днем Конституции Украины!".

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