Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса. Звезда, как и другие знаменитости поддерживает украинцев в войне с российскими оккупационными войсками. Нее забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Кошмал поделилась чувственным текстом, сопроводив ее чувственной фотографией.
"Когда каждый день становится днем памяти погибшим… боль, страдание, сопротивление, защита и отчаянное неповиновение – наш непрерывный способ существования.
Я знаю, что мы не из тех, кого можно загнать в угол и безнаказанно бить. Мы каждый день вынуждены перерождаться из пепла. Но мы перерождаемся! Ежедневные потери нас бьют, потому что у нас есть сердце и умеем любить, но еще больше нас закаляют!", - написала Кошмал.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Прямо в цель! А тебе сердечко", "Моя дева", "С праздником! С Днем Конституции Украины!".
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