Анна Кошмал, которая сыграла роль Женьки в сериале "Сваты", честно ответила, почему не пошла на съемки нового сезона проекта.

Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса. Звезда прославилась благодаря роли Женьки в сериале "Сваты". После начала войны Анна осудила действия россиян в Украине. Кошмал призналась, что только двое из российских актеров поддержали украинцев. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Кошмал решила поболтать с фанатами.

"Друг, как ты?", - спросила Анна, обращаясь к украинцам.

"Анна, а почему вы отказались от съмок в сватах?", - спросил фанат.

"Ибо то все неправда и не будет никаких съемок", - написала в ответ Кошмал.

"МЧ обиделся на шутку (не злую) игнорирует полностью... Очень болючее такое отношение от любимого", - написала еще одна фанатка.

"Проверить самооценку человека очень просто. Крикни в спину кому-либо на улице "ты дурак", повернется и обидится только тот, кто действительно себя считает дураком. Поэтому помогите близкому человеку справится с комплексом меньше стоимости и повторите 100500 раз, насколько он важный и классный", - написала Анна в ответе.

Напомним, Женька из "Сватов" устроила эффектную тренировку в мини-топе

А еще Politeka сообщала, что Женька из "Сватов" заворожила видом в шелках, фото

Также Politeka писала, что Женька из "Сватов" впечатлила своими экспериментами со внешностью