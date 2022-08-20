Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса. Звезда прославилась благодаря роли Женьки в сериале "Сваты". После начала войны Анна осудила действия россиян в Украине. Кошмал призналась, что только двое из российских актеров поддержали украинцев. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Кошмал решила поболтать с фанатами.
"Друг, как ты?", - спросила Анна, обращаясь к украинцам.
"Анна, а почему вы отказались от съмок в сватах?", - спросил фанат.
"Ибо то все неправда и не будет никаких съемок", - написала в ответ Кошмал.
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"МЧ обиделся на шутку (не злую) игнорирует полностью... Очень болючее такое отношение от любимого", - написала еще одна фанатка.
"Проверить самооценку человека очень просто. Крикни в спину кому-либо на улице "ты дурак", повернется и обидится только тот, кто действительно себя считает дураком. Поэтому помогите близкому человеку справится с комплексом меньше стоимости и повторите 100500 раз, насколько он важный и классный", - написала Анна в ответе.
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