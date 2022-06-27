Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря съемкам в сериале "Сваты". Сейчас знаменитость как и другие звезды поддерживает Украину. Недавно актриса признавалась, что почти все российские коллеги молчат о происходящем в Украине. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

В этот раз Кошмал решила показать эффектные прически с волнистыми волосами.

"3 моих топ-прически с волнистыми волосами. Удобно и быстро", - написала Анна.

"Вторая", - продолжила Кошмал.

"Третья", - подытожила актриса и продолжила фанатам выбрать .

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