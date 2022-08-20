Як пише Politeka.net, Михайло Кацурін - відомий український ресторатор, який нещодавно розлучився зі своєю дружиною Дашею. Пара довгий час товаришувала з зірковою родиною Надією Дорофєєвою та Дантесом. Але вони також заявили про розлучення після початку війни. А трохи згодом стало відомо, що Надя та Мишко разом відпочивають у Барселоні. Після цього Дорофєєва зробила офіційну заяву, що вони є парою. Дантес, у свою чергу, почав дуже щільно спілкуватися з Дашею Кацуріною. Але поки що про стосунки пара мовчить. А на новому фото Михайло Кацурін показав, як виглядав юнаком. Зірка опублікувала знімок у своєму блозі Інстаграм.

"Безпристрасність бердянського юнака", - написав Кацурін.

"Вдумливість тримісячної дочки бердянського юнака", - написав Мишко, показуючи маленьку дочку.

Варто зазначити, Михайло Кацурін – уродженець Бердянська, який у 2005 році переїхав до Києва. Зірка займається ресторанним бізнесом та встиг побувати співвласником Атласу та Зеленого театру – нічних клубів у Києві.

Нагадаємо, Дорофєєва вперше публічно заговорила про новий роман із чоловіком колишньої подруги.

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