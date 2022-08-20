Как пишет Politeka.net, Миша Кацурин - известный украинский ресторатор, который недавно развелся со своей супругой Дашей. Пара долгое время дружили со звездной семьей Надей Дорофеевой и Дантесом. Но они тоже заявили о разводе после начала войны. А чуть позже стало известно, что Надя и Миша вместе отдыхают в Барселоне. После этого Дорофеева сделала официальное заявление, что они пара. Дантес в свою очередь начал очень плотно общаться с Дашей Кацуриной. Но пока об отношениях пара молчит. А на новом фото Миша Кацурин показал, как выглядел юношей. Звезда опубликовал снимок в своем блоге Инстаграм.

"Беспристрастность бердянского юноши", - написал Кацурин.

"Вдумчивость трехмесячной дочери бердянского юноши", - написал Миша, показывая маленькую дочь.

Стоит отметить, Миша Кацурин - уроженец Бердянска, который в 2005 году переехал в Киев. Звезда занимается ресторанным бизнесом и успел побывать совладельцем Атласа и Зеленого театра - ночных клубов в Киеве.

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