Популярна артистка Тіна Кароль вирішила влаштувати першу фотосесію за час війни та зворушила фанатів.

Як пише Politeka.net , Тіна Кароль - відома українська співачка, яка часто показує в Інстаграм, як відбуваються її концерти. Встигає Тіна і дивуватиме також своїми вбраннями і раніше, до війни, часто брала участь у модних фотосесіях і розбурхувала вибором одягу.

Цього разу артистка наголосила на ніжності та яскравості літнього образу. Вперше за довгий час вона наважилася влаштувати зйомку та помітила цей факт:

"Перший close-up з часів війни. Зроблено випадково", - написала Кароль за новими кадрами.

«Така гарна 😍; Уааау, на першій фотці у неї колір очей різний; Неймовірні фото😍 така у них ніжність та впевненість… - браво👏; Дуже красива ❤; Ідеальна 💜; яка ніжна 🤤🤍; я сумувала за цією посмішкою!; Тіна, яка гарна! 🙌 дуже сумуємо, так хочеться побачити! 😢❤️; нереально красива 🥺🤍» - пише Тіна під новими кадрами.

Також артистка показала унікальне вбрання та спантеличила українців. Біла сукня пишної форми повністю приховала її фігуру і перетворила звичний стиль. Оскільки зірка не вперше хвалиться вбранням, шанувальники реагують на образи Кароль по-різному:

«Тіна Кароль – благодійний концерт у місті Прага» – сказано у підписі.

Нагадаємо, "Це унікально і по-українськи": Клопотенко з "Майстер Шеф" розповів, чим замінити бургери.

Як повідомляла Politeka, "Вдячна тобі…": Гвоздьова з "Танців з зірками" показала рідкісні кадри з чоловіком, який залишається в тіні.

Також Politeka писала, що "Я сумував": Melovin показав, як після паузи у концертах його зустрічали в українських містах.