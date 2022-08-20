Популярная артистка Тина Кароль решила устроить первую фотосессию за время войны и растрогала фанатов.

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, которая часто показывает в Инстаграм, как проходят ее концерты. Успевает Тина и удивлять также своими нарядами и ранее, до войны, часто участвовала в модных фотосессиях и будоражила выбором одежды.

В этот раз артистка сделала упор на нежность и яркость летнего образа. Впервые за долгое время она решилась устроить съемку и подметила этот факт:

"Первый close - up с времен войны. Сделано случайно", - написала Кароль по новыми кадрами.

«Такая красивая 😍; Уааау, на первой фотке у нее цвет глаз разный; Невероятные фото😍 такая у них нежность и уверенность… - браво👏; Очень красивая ❤; Идеальная 💜; какая нежная 🤤🤍; я скучала по этой улыбке!; Тина, какая красивая! 🙌 очень скучаем, так хочется увидеть! 😢❤️; нереально красивая 🥺🤍» - пишет Тина под новыми кадрами.

Также артистка показала уникальный наряд и озадачила украинцев. Белое платье пышной формы полностью скрыло ее фигуру и преобразило привычный стиль. Поскольку звезда не впервые хвастается нарядом, поклонники реагируют на образы Кароль по-разному:

«Тина Кароль – благотворительный концерт в городе Прага» - сказано в подписи.

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