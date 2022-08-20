Як пише Politeka.net , Сергій Бабкін – відомий український музикант, який підтримує наших захисників і часто виступає на благодійних концертах. Він розповідає про своє життя в мережі та публікує багато цікавого.
Дружина артиста Сніжана Бабкіна у свою чергу публікує кадри з концертів чоловіка та підтримує його всіма способами. Разом з дітьми вона їздить різними містами, щоб бути поруч із чоловіком.
А цього разу влаштувала собі з ними мирний вечір і показала, як щаслива спокійно провести час без зайвої метушні та паніки.
"Наші" – коротко написала Сніжана під кадрами.
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Також відомо, Бабкін переробив знамениту пісню гурту 5'Nizza «Я солдат». Тепер вона звучить українською.
«Це справді особлива пісня, яка досі є візитною карткою гурту 5'Nizza, всі її знають. Це композиція, яка через певні проміжки часу знову дається взнаки, повертається якоюсь іншою гранню, і ми на неї по-іншому дивимося і відчуваємо », – зазначив музикант.
Нагадаємо, українці жорстко розкритикували Бабкіних, дружина музиканта відповіла хейтерам.
Також Politeka писала, що дружина Бабкіна у міні-бікіні влаштувала ефектне тренування, записавши все на відео
А ще Politeka повідомляла, що дружина Бабкіна у свій день народження звернулася до жінок.