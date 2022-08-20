Дружина Сергія Бабкіна Сніжана вирішила показати українцям, як зараз відбуваються її вихідні з дітьми.

Як пише Politeka.net , Сергій Бабкін – відомий український музикант, який підтримує наших захисників і часто виступає на благодійних концертах. Він розповідає про своє життя в мережі та публікує багато цікавого.

Дружина артиста Сніжана Бабкіна у свою чергу публікує кадри з концертів чоловіка та підтримує його всіма способами. Разом з дітьми вона їздить різними містами, щоб бути поруч із чоловіком.

А цього разу влаштувала собі з ними мирний вечір і показала, як щаслива спокійно провести час без зайвої метушні та паніки.

"Наші" – коротко написала Сніжана під кадрами.

Також відомо, Бабкін переробив знамениту пісню гурту 5'Nizza «Я солдат». Тепер вона звучить українською.

«Це справді особлива пісня, яка досі є візитною карткою гурту 5'Nizza, всі її знають. Це композиція, яка через певні проміжки часу знову дається взнаки, повертається якоюсь іншою гранню, і ми на неї по-іншому дивимося і відчуваємо », – зазначив музикант.

Нагадаємо, українці жорстко розкритикували Бабкіних, дружина музиканта відповіла хейтерам.

Також Politeka писала, що дружина Бабкіна у міні-бікіні влаштувала ефектне тренування, записавши все на відео

А ще Politeka повідомляла, що дружина Бабкіна у свій день народження звернулася до жінок.