Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва - відома українська співачка та колишня солістка гурту "Час і Скло", де виступала з Позитивом. А нещодавно Дорофєєва заявила про розлучення із Володимиром Дантесом. Після цього стало відомо, що Надя пішла до друга сім'ї – ресторатора Михайла Кацуріна. Не забуває Дорофєєва і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу Надя поділилася фото з готелю після виступу в метро. Зірка позувала у ванній, накинувши сорочку.
"Дякую всім, хто вчора був на концерті в метро. Зараз стільки емоцій!! Піст буде ввечері".
Фанати поставили десятки тисяч фанів та написали коментарі:
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Вибухи в Криму та Білгородській області рф: американці розсекретили, що відбувається, кадри нової НП
Це привід для радості: стало відомо про грандіозний програш путіна в Україні та на Заході
Зірка "Танців зі зірками" Шоптенко лягла на спину партнерки посеред вулиці: "Так ми наочно показуємо"
"Красуня": молодша донька Ольги Сумської вразила нескромним фото на пляжі
"Нові пісні, які звучали на цьому концерті, це просто кайф", "Надюша, ти космос", "Чекаємо на україномовний EP, тому що пісні, які зазвучали це кайф", "Надя, було так незвичайно бачити тебе і Позитива знову разом" , "Надя, твій стиль кохання", "Дякую за такі концерти, завдяки вашим пісням, на кілька хвилин змогла відключитися від реальності і просто насолодитися концертом".
Нагадаємо, Дорофєєва влаштувала жарке шоу з Позитивом посеред метро та здивувала українців.
А ще Politeka повідомляла, що новий бойфренд Дорофєєвої показав, як виглядав юнаком.
Також Politeka писала, що Дорофєєва в образі без зайвого пафосу зацікавила розвагами у метро