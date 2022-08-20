Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва - відома українська співачка та колишня солістка гурту "Час і Скло", де виступала з Позитивом. А нещодавно Дорофєєва заявила про розлучення із Володимиром Дантесом. Після цього стало відомо, що Надя пішла до друга сім'ї – ресторатора Михайла Кацуріна. Не забуває Дорофєєва і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Надя поділилася фото з готелю після виступу в метро. Зірка позувала у ванній, накинувши сорочку.

"Дякую всім, хто вчора був на концерті в метро. Зараз стільки емоцій!! Піст буде ввечері".

Фанати поставили десятки тисяч фанів та написали коментарі:

"Нові пісні, які звучали на цьому концерті, це просто кайф", "Надюша, ти космос", "Чекаємо на україномовний EP, тому що пісні, які зазвучали це кайф", "Надя, було так незвичайно бачити тебе і Позитива знову разом" , "Надя, твій стиль кохання", "Дякую за такі концерти, завдяки вашим пісням, на кілька хвилин змогла відключитися від реальності і просто насолодитися концертом".

Нагадаємо, Дорофєєва влаштувала жарке шоу з Позитивом посеред метро та здивувала українців.

А ще Politeka повідомляла, що новий бойфренд Дорофєєвої показав, як виглядав юнаком.

Також Politeka писала, що Дорофєєва в образі без зайвого пафосу зацікавила розвагами у метро



