Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая после развода с мужем Владимиром Дантесом закрутила роман со своем другом Мишей Кацуриным, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезды, которая недавно вернулась в Киев после жизни за границей, рассказала, как согрешила.

В своем микроблоге Надя опубликовала стильное фото, сделанное за рулем ее автомобиля. Перед камерой она появилась в коротком светлом топике и такой же короткой кофточке, которую накинула сверху. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и модные темные очки.

В подписи к публикации Дорофеева рассказала, как нарушила правила дорожного движения и получила за это штраф.

"Согрешила. На днях я припарковалась в неположенном месте и, конечно, моя машина благополучно отправилась на штрафплощадку. В Европе я не раз сталкивалась с тем, насколько сложно и долго решать все бюрократические вопросы. Поэтому, когда поехала за машиной и забрала ее уже через 10 минут, просто заплатив штраф через "Киев Цифровой", я офигела. Казалось бы, ситуация не из приятных, но я выбежала так счастлива, в очередной раз убедившись в том, что наша страна самая крутая! Очень горжусь, - поделилась певица.

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