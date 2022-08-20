Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица и бывшая солистка группы "Время и Стекло", где выступала с Позитивом. А недавно Дорофеева заявила о разводе с Владимиром Дантесом. После этого стало известно, что Надя ушла к другу семьи - ресторатору Мише Кацурину. Не забывает Дорофеева и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.
А в этот раз Надя поделилась фото из отеля после выступления в метро. Звезда позировала в ванной, накинув рубаху.
"Спасибо всем, кто вчера был на концерте в метро. Сейчас столько эмоций!! Пост будет вечером".
Фанаты поставили десятки тысяч фанов и написали комментарии:
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"Новые песни, которые звучали на этом концерте, это просто кайф", "Надюша, ты космос", "Ждем украиноязычный EP, потому что песни, которые зазвучали это кайф", "Надя, было так необычно видеть тебя и Позитива снова вместе", "Надя, твой стиль любовь", "Спасибо за такие концерты, благодаря вашим песням, на несколько минут смогла отключиться от реальности и просто насладиться концертом".
Напомним, Дорофеева устроила жаркое шоу с Позитивом посреди метро и изумила украинцев
А еще Politeka сообщала, что новый бойфренд Дорофеевой показал, как выглядел юношей
Также Politeka писала, что Дорофеева в образе без лишнего пафоса заинтриговала развлечениями в метро