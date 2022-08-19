Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая после развода с мужем Владимиром Дантесом впервые за долгое время вернулась домой, продолжает впечатлять кадрами. Артистка активно ведет Инстаграм и делает акценты больше на своем творчестве, нежели на теме личной жизни.
В этот раз Надя привлекла внимание коротким роликом в черно-белых тонах в Киевском метро. Певица позировала во время движения вагонов и покрутилась с места на место, как бы делая акцент на месте своего пребывания.
«Киев. Метро» - без лишних объяснений написала артистка.
В сети заинтересовались: «Как Патрону с тобой повезло 😁😉; Ааааааа, я схожу с ума 😍; Какой вайб😍; Это намек на концерт в метро?😏; Скучаем по Киеву и по тебе 🥺❤; Этот образ😍🔥; Невероятно 😍; Хочу в Киев 💔; Такой вайб, так хочется снова туда 💔; Хочу туда💔 так соскучилась💔».
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Тем временем успевает артистка в шутку флиртовать с администратором страницы в Инстаграм собачки Патрона. Она стал фактически героем страны, которого любят и обожают.
Маленький питомец, который занимается разминированием с украинскими защитниками, вчера отмечал день рождения. Не обошлось без шуток:
"С днем рождения, жаль, что мы раньше не встретились!" - пишет шутливо Надя.
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