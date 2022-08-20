Надя Дорофеева устроила фееричное шоу с Позитивом на концерте в Киевском метро и покорила украинцев.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева после развода с Владимиром Дантесом активно ведет социальные сети, рассказывает о своей карьере и хвастается успехами на концертах. При этом артистка любит заинтриговать в сети, с тех пор, как Надя вернулась в Киев, она старается привлечь больше внимания.

В этот раз Дорофеева показала в Инстаграм, как зажгла на станции "Майдан Незалежности" в метро Киева. Для концерта певица выбрала широкие брюки молочного цвета с цветным принтом и черный топ-корсет.

Перед украинцами Надя специально исполнила украиноязычные треки из грядущего альбома Нади – первого на украинском языке. В частности, и композиция "Рзінокольорова", которую артистка недавно перевела с русского на украинский. Но больше привлекло внимание с давним другом и коллегой Позитивом.

Вместе они спели украиноязычный хит дуэта "Дим".

До этого Надя привлекла внимание коротким роликом в черно-белых тонах в Киевском метро. Певица позировала во время движения вагонов и покрутилась с места на место, как бы делая акцент на месте своего пребывания.

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