Як пише Politeka.net, Юлія "Зайка" Бельченко - учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Дівчина дійшла до фіналу, але головний герой обрав Ганну Богдан. Пара пробула разом більше року, але зрештою розійшлася після початку війни. А Юлія стала досить успішною блогеркою і тепер активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила поговорити із фанатами.
"Запитуйте", - написала Юлія, запрошуючи фанів до розмови.
"То це у тебе хлопець чи папік?", - написав фанат у питанні.
"Не знаю. Вам видніше, хто там у мене", - відповіла Бельченко.
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Також зірка опублікувала фотографію із коханим. Юлія була в халаті і розвернулася спиною, а чоловік був без футболки і вражав тілом, що підкачано. Він закрив обличчя телефоном, зробивши селфі.
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