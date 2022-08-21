Фіналістка "Холостяка" Юлія "Зайка" Бельченко розповіла, чому не змогла б жити з головним героєм Михайлом Заливако.

Як пише Politeka.net, Юлія Бельченко – учасниця проекту "Холостяк". Учасниці вдалося дійти до фіналу, але там Михайло Заливако вибрав іншу дівчину – Анну Богдан. Пара після проекту досить довго була разом, але зрештою розпалася після початку війни. А Юлія стала досить успішною блогеркою в Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила поговорити з фанатами.

"Запитуйте", - написала Бельченко, запрошуючи до розмови українців.

"Коли ви зрозуміли, що з Михайлом вам не по дорозі? І чи зрозуміли?" - написав фанат.

"Коли Михайло скпав, що нам не по дорозі. І мав рацію. Я б не змогла жити з людиною після всього побаченого на екрані. Занадто хороша у мене візуальна пам'ять", - написала Юлія у відповіді і поділилася яскравим вбранням, в якому була на проекті "Холостяк".

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