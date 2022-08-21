Как пишет Politeka.net, Юлия Бельченко - участница проекта "Холостяк". Участнице удалось дойти до финала, но там Михаил Заливако выбрал другую девушку - Анну Богдан. Пара после проекта довольно долго была вместе, но в конечном итоге распалась после начала войны. А Юлия стала довольно успешной блогеркой в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решила поболтать с фанатами.
"Спрашивайте", - написала Бельченко, приглашая к разговору украинцев.
"Когда вы поняли, что с Михаилом вам не по пути? И поняли ли?", - написал фанат.
"Когда Михаил скказал, что нам не по пути. И был прав. Я б не смогла жить с человеком после всего увиденного на экране. Слишком хорошая у меня визуальная память", - написала Юлия в ответе и поделилась ярким нарядом, в котором была на проекте "Холостяк".
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