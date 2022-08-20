Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця та переможниця "Танців з зірками". Знаменитість після початку війни вирушила до Італії, але нещодавно повернулася назад до України, зайнявшись із чоловіком ремонтом будинку. Не забуває Гвоздєва і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділилася з українцями поганою новиною.
"Друзі. Рятуйте. Надійшло повідомлення, що протягом 30 днів аккаунт буде видалено, якщо моє оскарження буде відхилено. Прошу вашої підтримки під останніми постами на сторінці і реакція на сторіс активна. Інакше...", - написала Ілона.
Повідомлялося, що Гвоздєва написала зворушливий пост у день весілля.
"Життя з тобою ось уже 13 років поспіль, з яких 8 офіційно. нагадує кіно "Форсаж". Ми проходили різні стадії нашого життя, і я не шкодую не за кожну з них, бо це досвід. Готова прожити ще всі частини наново. Вдячна тобі за наших дітей, дім і дерево, яке вже пустило глибоке коріння і поступово виросте у могутній дуб. Люблю тебе”.
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Нагадаємо, трагедія сталася біля зірки "Танців з зірками" Гвоздєвої у річницю весілля
Також Politeka писала, що рідні Гвоздєвої залишилися в Криму, хореограф спробувала до них достукатися
А ще Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" втратила звичну роботу, довелося хапатися за будь-який заробіток