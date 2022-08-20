Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и победительница "Танців з зірками". Знаменитость после начала войны отправилась в Италию, но недавно вернулась обратно в Украину, занявшись с мужем ремонтом дома. Не забывает Гвоздева и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась с украинцами плохой новостью.
"Друзья. Спасайте. Пришло сообщение, что на протяжении 30 дней аккаунт будет удален, если мое обжалование будет отклонено. Прошу вашей поддержки под последними постами на страничке и реакция в сторис активная. Иначе...", - написала Илона.
Сообщалось, что Гвоздева написала трогательный пост в день свадьбы.
"Жизнь с тобой вот уже 13 лет подряд, из которых 8 официально. напоминает кино "Форсаж". Мы проходили разные стадии нашей жизни, и я не жалею не за каждую из них, потому что это опыт. Готова прожить еще все части заново. Благодарна тебе за наших детей, дом и дерево, которое уже пустило глубокие корни и постепенно вырастет в могучий дуб. Люблю тебя".
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Напомним, трагедия случилась у звезды "Танців з зірками" Гвоздевой в годовщину свадьбы
Также Politeka писала, что родные Гвоздевой остались в Крыму, хореограф попыталась к ним достучаться
А еще Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками" потеряла привычную работу, пришлось хвататься за любой зароботок