Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва – успішна українська співачка та колишня дружина Володимира Дантеса. Зіркова пара заявила про розлучення. Їхні найкращі друзі - ресторатори Даша та Михайло Кацуріни також вирішили розійтися. А потім стало відомо, що Надя разом відпочиває з Михайлом. Як виявилося, це була не дружня подорож, адже Дорофєєва зізналася, що вона тепер зустрічається з Кацуріним. А Дантес у цей час почав багато проводити часу з Дашею. Пара настільки часто буває разом, що з'явилися чутки і про їхній роман. Але поки що Володимир не підтверджував ці чутки.
А на нових сторіс в Інстаграм Даша підігріла плітки новими фотографіями. На них Кацуріна разом із Дантесом, а таке Олександрою Бородіною.
"Моя Олександра Бородіна, із днем народження. Люблю", - написала Даша, показуючи спільні фотографії.
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Нагадаємо, екс-дружина нового бойфренда Дорофєєва вразила розміром міні, в якому може прийти на побачення до Дантеса.
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