Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох дітей – Машу та Алісу. Маші вже 17 років і вона виросла справжньою копією мами і не лише зовні, а й своїм потягом до музики. Також Маша веде блоги у різних соцмережах, де ділиться з фанами найцікавішим. А цього разу дочка Полякової вирішила поділитись відео у ТікТок.
"Коли мати вирішила взяти сумку, в якій **** на три роки вперед", - написала Маша.
Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
"Ооо, мама тобі таке каже? Високі стосунки", "і мамі в той час який трапився цей рік", "Повертатися плануєш, якщо все норм буде?", "І че, розбиратися будемо?", "Боже, яка жиза" , "А потім плескає тапками", "Контент хороший, але краще українською", "Боже, ти шикарна", "Хтось зрозуміти, що написано", "У чому прикол?", "500 разів на повторі".
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Нагадаємо, Полякова з доньками з'явилися на вокзалі: співачка вперше за півроку везе доньок до України.
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Також Politeka писала, що 17-річна донька Полякова виступила на благодійному концерті в Італії .