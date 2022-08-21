Як пише Politeka.net , Ганна Богдан - учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Дівчині вдалося перемогти на проекті, обійшовши Юлію Бельченко у фіналі. Після проекту пара довгий час була разом. Але нещодавно Ганна зізналася, що вона більше із Михайлом не разом. Як виявилось, війна стала непереборним випробуванням для зіркової пари і Богдан вирушила до Лондона, де ховалась від воєнних дій в Україні. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

На кадрах Богдан позувала у міні-сукні, стоячи перед дзеркалом.

"Роблю у них епіляцію вже дуже давно, тож сміливо рекомендую вам", - написала зірка.



Повідомлялося, що Богдан поділилася знімком, де гуляла містом. Зірка одягла міні-шортики та блузу. На фоні можна побачити старовинну будівлю та вінтажний автомобіль. Як можна зрозуміти, зараз Ганна знаходиться у Лондоні, де на вулиці вдень 27 градусів тепла.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан показала мотлох, на якому окупанти хотіли захопити Київ за три дні.

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