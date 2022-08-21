Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушке удалось победить на проекте, обойдя Юлию Бельченко в финале. После проекта пара долгое время была вместе. Но недавно Анна призналась, что она больше с Михаилом не вместе. Как оказалось, война стала непреодолимым испытанием для звездной пары и Богдан отправилась в Лондон, где пряталась от военных действий в Украине. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На кадрах Богдан позировала в мини-платье, стоя перед зеркалом.
"Делаю у них эпиляцию уже очень давно, поэтому смело рекомендую вам", - написала звезда.
Сообщалось, что Богдан поделилась снимком, где гуляла по городу. Звезда надела мини-шортики и блузу. На фоне можно увидеть старинное здание и винтажный автомобиль. Как можно понять, сейчас Анна находится в Лондоне, где на улице днем 27 градусов тепла.
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