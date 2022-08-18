Победительница "Холостяка" Анна Богдан заговорила о тяжелом прошлом своей семьи, историю которой смогла узнать только теперь.

Как пишет Politeka.net, блогерка и победительница 11 сезона реалити-шоу Холостяк Анна Богдан недавно узнала об истории своей семьи. Им понадобилось 85 лет, чтобы узнать правду.

«Недавно в «Национальном банке репрессированных» мы нашли запись о нашем прадеде. Еще когда мы были детьми, часто спрашивали дедушку о его отце, ведь на кладбище, возле семейного захоронения, никогда не видели его могилки.

-Дедушка, а какой был твой папа? Строгий? Или нет? Ругался на тебя? Ты ходил с ним на рыбалку? – спрашивали мы у нашего дедушки.

-Нет, дети. К сожалению, я не помню своего отца – дедушка отвечал.

-А что, с ним случилось? Он вас бросил? Умер? – спрашивали мы.

Мы не знаем о конце его судьбы... Когда я был ребенком ночью, пришли люди в форме и забрали его. Я был очень мал, и не помню этого, но мама рассказывала мне. Мы с мамой, старшим братом, средней сестрой и я был самым молодым, остались сами – с такой болью дедушка это сказал, что я запомнила на всю жизнь!!!!» - рассказывает Анна.

Она добавила, тогда никто не сообщил семье, что с ним произошло, и не предоставили никакой информации. Это была самая ужасная ночь в его жизни, мать оставшаяся без любящего мужчины одна с тремя детьми, и дети, которые мгновенно остались без отца, им пришлось быстро повзрослеть.

«Я очень долго думала, что он ощущал в тот момент: 28.12.1937 – его арестовали, накануне нового года, когда семья готовилась к празднику. 02.02.1938 года – был приговорен к расстрелу, как указано в деле за антисоветскую политику – это такое страшное преступление, что нужно убивать человека. 23.02.1938 года – и через 21 день исполнен приговор. Как он пережил этот 21 день, когда таймер твоей жизни включен? Что он ощущал в тот момент» - эмоционально высказалась Анна.

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