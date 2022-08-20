Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський – відомий український шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф", як і Ольга Мартиновська, та Ектор Хіменес-Браво. Після початку війни Володимир та Ольга зайнялися написанням кулінарної книги про українську кухню, а також організацією благодійних вечерь, збираючи гроші для України. Ектор довгий час перебував на батьківщині, але зрештою повернувся в Україну і записався на курси з військової підготовки.

А цього разу Ярославський вирішив порадувати українців, розповівши про улюблене кулінарне шоу "Майстер Шеф". Новину опублікував Володимир у своєму Інстаграмі, де веде кулінарний блог.

У сторіс Володимир опублікував фото, де був поряд з Ольгою та Ектором.

"Майстер Шеф. Вже в ефірі", - лаконічно написав Ярославський.

До цього Ярославський розповів про приготування кукурудзи.

"Погляньмо на знайому нам кукурудзу по-новому?"

Нещодавно, стоячи неймовірно молоду та соковиту кукурудзу, вирішив зробити з неї особливі оладки. Чому я раніше на сніданок такого не їв? Адже це так смачно!", - написав Володимир.

Нагадаємо, Мартинівська з "Майстер Шеф" розніжилася в обіймах Ярославського.

А ще Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" опинилася у жарких обіймах свого колеги Ярославського: кадри

Також Politeka повідомляла, що Ярославський із "Майстер Шеф" вразив змінами у зовнішності, ставши схожим на Сальвадора Далі.



