Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський – відомий український шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф", як і Ольга Мартиновська, та Ектор Хіменес-Браво. Після початку війни Володимир та Ольга зайнялися написанням кулінарної книги про українську кухню, а також організацією благодійних вечерь, збираючи гроші для України. Ектор довгий час перебував на батьківщині, але зрештою повернувся в Україну і записався на курси з військової підготовки.
А цього разу Ярославський вирішив порадувати українців, розповівши про улюблене кулінарне шоу "Майстер Шеф". Новину опублікував Володимир у своєму Інстаграмі, де веде кулінарний блог.
У сторіс Володимир опублікував фото, де був поряд з Ольгою та Ектором.
"Майстер Шеф. Вже в ефірі", - лаконічно написав Ярославський.
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До цього Ярославський розповів про приготування кукурудзи.
"Погляньмо на знайому нам кукурудзу по-новому?"
Нещодавно, стоячи неймовірно молоду та соковиту кукурудзу, вирішив зробити з неї особливі оладки. Чому я раніше на сніданок такого не їв? Адже це так смачно!", - написав Володимир.
Нагадаємо, Мартинівська з "Майстер Шеф" розніжилася в обіймах Ярославського.
А ще Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" опинилася у жарких обіймах свого колеги Ярославського: кадри
Також Politeka повідомляла, що Ярославський із "Майстер Шеф" вразив змінами у зовнішності, ставши схожим на Сальвадора Далі.