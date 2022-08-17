Шеф-повар Ольга Мартыновская, звезда "Мастер Шеф", показала себя вместе с Владимиром Ярославским, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая живет и работает в Париже. Также знаменитость судит проект "Мастер Шеф" вместе с Владимиром Ярославским и Эктором Хименес-Браво. А после начала войны Ольга начала заниматься благотворительными ужинами, а также писать книгу об украинской кухне с Владимиром. Не забывает Мартыновская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Ольга поделилась кадрами, где обнялась с Владимиром.

"Чтобы поднять охваты нужно обхватить ближнего", - написала Ольга в видео, которое разместила в сторис Инстаграм.

Стоит отметить, что сейчас Мартыновская и Ярославский занимаются очередным благотворительным ужином. На нем для сбора денег для Украины должен присутствовать и украинский исполнитель - Дмитрий Монатик.

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