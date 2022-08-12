Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья "Мастер Шеф". Звезда после начала полномасштабного вторжения занялся организацией благотворительных ужинов на поддержку украинцев вместе с Ольгой Мартыновской, а также пишет книгу об украинских кухне. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами не только вкусными рецептами, но и личными кадрами.

А в этот раз Ярославский сделал селфи, показывая изменения во внешности. Как можно заметить, у Владимира отрасли усы и он их закрутил, как Сальвадор Дали. Но до идеального сходства еще далеко.

"Еще немного и буду с закрученными усами", - написал Ярославский под селфи в сторис Инстаграм.

Сообщалось, что Владимир Ярославский опубликовала фото из Парижа, где была с Ольгой Мартыновской Пара была организаторами благотворительного ужина, где выступала Тина Кароль, благодаря чему удалось собрать миллионы гривен. И Владимир решил показать совместное фото с Ольгой во время организации вечера, поделившись снимком в Инстаграм.

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