Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья "Мастер Шеф", как и Ольга Мартыновская, и Эктор Хименес-Браво. После начала войны Владимир и Ольга занялись написанием кулинарной книги об украинской кухне, а также организацией благотворительных ужинов, собирая деньги для Украины. Эктор же долгое время находился на родине, но в конечном итоге вернулся в Украину и записался на курсы по военной подготовке.

А в этот раз Ярославский решил порадовать украинцев, рассказав о любимом кулинарном шоу "Мастер Шеф". Новость опубликовал Владимир в своем Инстаграме, где ведет кулинарный блог.

В сторис Владимир опубликовал фото, где был рядом с Ольгой и Эктором.

"Мастер Шеф. Уже в эфире", - лаконично написал Ярославский.

До этого Ярославский рассказал о приготовлении кукурузы.

"Взглянем на знакомую нам кукурузу по-новому?

Недавно, стоя невероятно молодую и сочную кукурузу, решил сделать из нее особые оладьи. Почему я раньше на завтрак такого не ел? Это ведь так вкусно!", - написал Владимир.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" разнежилась в объятиях Ярославского

А еще Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" оказалась в жарких объятиях своего коллеги Ярославского: кадры

Также Politeka сообщала, что Ярославский из "Мастер Шеф" впечатлил изменениями во внешности, став похожим на Сальвадора Дали



