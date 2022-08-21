Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар та суддя проекту "Майстер Шеф". Зірка після початку війни зайнялася активною пропагандою української кухні. Ольга разом із колегою за проектом Володимиром Ярославським пише книгу про українську кухню, а також організовує благодійні вечері, збираючи гроші для України. Пара настільки щільно спілкується, що ходять навіть чутки про їхній роман. І хоч шеф-кухарі не підтверджують роману, але постійно підігрівають чутки провокаційними кадрами.
Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Мартиновська поділилася відео із гримерки, де гладила Ярославського під піджаком.
"Спогади. Були часи, коли сиділи у гримерках і дуріли з Ярославським та Ектором. Майстер шеф "Битва сезонів" вже в ефірі... Я сумую", - написала Ольга у сторіс Інстаграм, де розмістила відповідні кадри.
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Нагадаємо, Мартинівська з "Майстер Шеф" зачепила українців одкровенням, як зараз живе
А ще Politeka повідомляла, що Мартинівська з "Майстер Шеф" розніжилася в обіймах Ярославського.
Також Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" опинилася у жарких обіймах свого колеги Ярославського