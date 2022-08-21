Суддя "Україна має талант" Євген Кіт потрапив під критику українців, після чого його дружина заступилася за зіркового чоловіка.

Як пише Politeka.net, Євген Кіт - відомий український танцюрист та переможець проекту "Танці зі зірками". А минулого року зірка стала суддею проекту "Україна має талант" разом із Ксенією Мішиною та Сергієм Притулою. На шоу переміг молодий вокаліст Артем Фесько. Євген одружений з танцівницею Наталією Татаринцевою.

Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу у сторіс Євгена з'явилася його дружина, яка відповіла хейтерам чоловіка, котрі назвали чоловіка товстим.

"Щось ти розкабанів, час зайнятися спортом!", "Женя, чим тебе так відгодували?", - були написані коментарі хейтерів.

"Дорогі друзі, хто там незадоволений зовнішнім виглядом мого чоловіка? Це я його розгодувала і мені так подобається. Я хочу, щоб мій чоловік був великим, сильним та класним", - сказала Наташа.

"Усім зрозуміло?", - написала на сторіс дружина Євгенія, після чого показала, як чоловік займається спортом на тренажері.

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