Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский танцор и хореограф, который победил на шоу "Танці з зірками", где партнершей у него была актриса и главная "Холостячка" Украины Ксения Мишина. А в прошлом году Евгений уже судил проект "Україна має талант", где победил 14-летний певец Артем Фесько.
После начала войны Евгений, как и другие украинские звезды, поддержал украинцев в борьбе с оккупационными российскими войсками. Звезда волонтерит, собирая деньги на автомобили на ВСУ сейчас.
Не забывает Евгений и об Инстаграм, где в этот раз решил поделится кадрами из салона красоты. Как можно заметить, звезда подстригся и решил продемонстрировать себя после.
"Всегда поднимаю себе настроение, когда прихожу к тебе", - написал звезда, показав своего мастера.
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Также Politeka писала, что судья "Україна має талант" Кот поделился фото с женой-гимнасткой и признанием
А еще Politeka сообщала, что Евгений Кот рассказал о тяжелом дне, который подтолкнул его бежать из Киева