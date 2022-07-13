Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский танцор и хореограф, который победил на шоу "Танці з зірками", где партнершей у него была актриса и главная "Холостячка" Украины Ксения Мишина. А в прошлом году Евгений уже судил проект "Україна має талант", где победил 14-летний певец Артем Фесько.

После начала войны Евгений, как и другие украинские звезды, поддержал украинцев в борьбе с оккупационными российскими войсками. Звезда волонтерит, собирая деньги на автомобили на ВСУ сейчас.

Не забывает Евгений и об Инстаграм, где в этот раз решил поделится кадрами из салона красоты. Как можно заметить, звезда подстригся и решил продемонстрировать себя после.

"Всегда поднимаю себе настроение, когда прихожу к тебе", - написал звезда, показав своего мастера.

Напомним, судья "Україна має талант" Евгений Кот рассказал, почему жена не уехала за границу

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