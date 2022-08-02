Евгений Кот и его жена, чемпионка Украины, Европы и мира по гимнастике Наталья Татаринцева давно мечтают о ребенке, работают над этим. В начале полномасштабной войны супруги даже хотели усыновить ребенка. В этом супруги признались в интервью для проекта "Як ти?".

Наталья Татаринцева рассказала, как непросто переживает военные времена. Война стала настоящим ударом в этом вопросе.

"Мы хотим детей и очень долго их планируем, работаем над этим. И тут такой удар. Правильно ли вообще мне сейчас думать о детях, когда идет война? И это на меня просто свалилось в один момент. Включила драматический фильм, как раз о детях, и все...", - призналась гимнастка.

Евгений Кот постоянно ободряет любимую. Он уверен, что все получится, и они смогут родить собственного ребенка. Но об усыновлении супруги тоже задумывались.

"Мы обсуждали с Наталией тему усыновления детей еще в начале войны. На тот момент мы были в одной группе с блогерами в соцсетях "Батальон Блогеров". Там прислали сообщение о том, что маленькие дети остались без родителей, и ждут какие-то семьи. Я пришел домой, спросил жену: "Ты видела эту новость?", а она ответила: "Я уже звонила. Детей уже нет. Их уже забрали люди, уже приютили". Тогда мы не успели", - признался Евгений Кот.

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