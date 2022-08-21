Як пише Politeka.net , Христина Соловій – відома українська співачка, яка прославилася завдяки проекту "Голос країни", де її тренером був Святослав Вакарчук. Після проекту лідер Океан Ельзи продовжив співпрацювати зі співачкою та продюсував її. Христина стала досить успішною співачкою, за якою стежать десятки тисяч українців в Інстаграмі.
І Соловій намагається їх не розчаровувати, адже ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Христина поділилася кадрами з актором Євгеном Малухою. зірка була у міні-сукні з ефектним вирізом.
"Євген Малуха, він же Альф, Гомер Сімпсон та доктор Хаус", - написала Соловій у своєму блозі.
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Нагадаємо, улюблениця Вакарчука Соловій в образі фатальної красуні покликала українок на "шабаш".
А ще Politeka писала, що улюблениця Вакарчука Соловій похвалилася успіхом після виступу
Також Politeka повідомляла, що улюблениця Вакарчука Соловій після неприємностей на концерті раптово звернулася до українців .