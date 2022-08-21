Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая прославилась благодаря проекту "Голос країни", где ее тренером был Святослав Вакарчук. После проекта лидер Океан Эльзы продолжил сотрудничать с певицей и продюсировал ее. Кристина стала довольно успешной певицей, за которой следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм.
И Соловий старается их не разочаровывать, ведь делится не только своим творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Кристина поделилась кадрами с актером Евгением Малухой. звезда была в мини-платье с эффектным вырезом.
"Евгений Малуха, он же Альф, Гомер Симпсон и доктор Хаус", - написала Соловий в своем блоге.
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Напомним, любимица Вакарчука Соловий в образе роковой красотки позвала украинок на "шабаш".
А еще Politeka писала, что любимица Вакарчука Соловий похвасталась успехом после выступления
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