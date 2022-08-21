Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая прославилась благодаря проекту "Голос країни", где ее тренером был Святослав Вакарчук. После проекта лидер Океан Эльзы продолжил сотрудничать с певицей и продюсировал ее. Кристина стала довольно успешной певицей, за которой следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм.

И Соловий старается их не разочаровывать, ведь делится не только своим творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Кристина поделилась кадрами с актером Евгением Малухой. звезда была в мини-платье с эффектным вырезом.

"Евгений Малуха, он же Альф, Гомер Симпсон и доктор Хаус", - написала Соловий в своем блоге.

Сообщалось, что Соловий показала кадры из своего выступления. На сцене певица была в мини-платье с прозрачными частями, а в руках держала флаг.

Фанаты, включая "Мастер Шефа" Клопотенко поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очаровательная девушка! Любовь всей жизни", "Спасибо за выступление в Гамбурге, это было неотразимо!"

Напомним, любимица Вакарчука Соловий в образе роковой красотки позвала украинок на "шабаш".

А еще Politeka писала, что любимица Вакарчука Соловий похвасталась успехом после выступления

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