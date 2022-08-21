Як пише Politeka.net, Олена Шоптенко – відома українська танцівниця, яка перемогла на "Танцях зі зірками". Зірка також була головним хореографом в останньому сезоні проекту, де здобули перемогу Артур Логай та Ганна Кареліна. Після початку війни Шоптенко вирушила до Європи і зараз перебуває у Відні. Зірка активно готується до концерту на День Незалежності України.

Не забуває Шоптенко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділилася кадрами репетиції. Зірка була у чорно-білому міні. Зірка ширяла в повітрі, поки її тримали руками два партнери. Як можна зрозуміти, танцюристи готувалися до виступу у Відні.

Повідомлялося, що Шоптенко поділилася планами у своєму блозі.

"Я дуже часто чула від учасниць нашого останнього флеш-мобу, що танець і наші зустрічі допомогли їм почуватися краще емоційно, надавали сил і мотивували жити. І це найбільша нагорода для мене та всієї команди! Тому 20 серпня близько 120 жінок виконають свій "Танець за життя" на площі Гельденплац у Відні під час флеш-мобу на концерті до Дня Незалежності України", - написала Олена.

Напомним, звезда "Танців з зірками" Шоптенко легла на спину партнерши посреди улицы

А ще Politeka повідомляла, що Шоптенко з "Танців із зірками" розповіла, що допомогло їй прийти до тями за кордоном.

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