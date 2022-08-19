В чужой стране известная танцовщица вместе со своими коллегами-хореографами создает танцевальные флешмобы, а также помогает собирать средства в помощь Украине.

Так, Алена Шоптенко записала несколько «историй» в Инстаграм, в которых показала, как вместе с другими танцовщиками готовит новый танец. Репетицию устроили на улице. Елена вместе с другой танцовщицей залезли сверху на бетонные плиты, чтобы другим было все видно и стали показывать новые движения.

По замыслу танец должен быть нежным, поэтому и движения плавные.

На кадрах можно увидеть, как звезда "Танців з зірками" прилегла на спину партнерше и начала считать в микрофон.

"Так мы наглядно показываем движения", - объяснила Шоптенко.

Ученики с восторгом принялись аплодировали танцовщицам.

Напомним, Шоптенко из "Танців з зірками" рассказала, что помогло ей прийти в себя за границей

А еще Politeka сообщала, что Шоптенко из "Танців з зірками" вернулась к любимому делу и объединила украинцев

Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" вышла на связь и обратилась к украинцам