В чужой стране известная танцовщица вместе со своими коллегами-хореографами создает танцевальные флешмобы, а также помогает собирать средства в помощь Украине.
Так, Алена Шоптенко записала несколько «историй» в Инстаграм, в которых показала, как вместе с другими танцовщиками готовит новый танец. Репетицию устроили на улице. Елена вместе с другой танцовщицей залезли сверху на бетонные плиты, чтобы другим было все видно и стали показывать новые движения.
По замыслу танец должен быть нежным, поэтому и движения плавные.
На кадрах можно увидеть, как звезда "Танців з зірками" прилегла на спину партнерше и начала считать в микрофон.
"Так мы наглядно показываем движения", - объяснила Шоптенко.
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Ученики с восторгом принялись аплодировали танцовщицам.
Напомним, Шоптенко из "Танців з зірками" рассказала, что помогло ей прийти в себя за границей
А еще Politeka сообщала, что Шоптенко из "Танців з зірками" вернулась к любимому делу и объединила украинцев
Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" вышла на связь и обратилась к украинцам