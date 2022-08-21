Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко - известная украинская танцовщица, которая победила на "Танцях з зірками". Звезда также была главным хореографом в последнем сезоне проекта, где одержали победу Артур Логай и Анна Карелина. После начала войны Шоптенко отправилась в Европу и сейчас находится в Вене. Звезда активно готовится к концерту на День независимости Украины.

Не забывает Шоптенко и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась кадрами репетиции. Звезда была в черно-белом мини. Звезда парила в воздухе, пока ее держали руками два партнера. Как можно понять, танцоры готовились к выступлению в Вене.

Сообщалось, что Шоптенко поделилась планами в своем блоге.

"Я очень часто слышала от участниц нашего последнего флэш-моба, что танец и наши встречи помогли им чувствовать себя лучше эмоционально, придавали сил и мотивировали жить. И это самая большая награда для меня и всей команды! Поэтому 20 августа около 120 женщин исполнят свой "танец за жизнь" на площади Гельденплац в Вене во время флэш-моба на концерте ко Дню Независимости Украины", - написала Алена.

Напомним, звезда "Танців з зірками" Шоптенко легла на спину партнерши посреди улицы

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