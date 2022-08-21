Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий та зірка шоу "Маска". Володимир після початку війни вирушив до тероборони, а колишній дружині Олені Войченко з дітьми допоміг грошима, після чого вони змогли виїхати до Канади. Після цього Володимир багато разів намагався зв'язатися з колишнім чоловіком, щоб вона дала поговорити з дітьми. Але Олена ігнорувала його повідомлення та не брала слухавку. Таким чином, Володимир уже півроку не розмовляв і не бачив своїх дітей.

А тепер Остапчук поділився кадрами у сторіс Інстаграм, раптово опинившись у Торонто, Канада. Саме там і знаходиться колишня дружина із дітьми.



"Ну і нарешті пізно вночі я в Торонто", - написав Остапчук.

Повідомлялося, що Олена Войченко у новому інтерв'ю Аліні Доротюк розповіла про погрози колишнього чоловіка.

"Він прямим текстом бажав мені смерті, довго озвучував, що не потрібно було вивозити дітей, і вони були в безпеці в бомбосховищі. Після того, як мене послали п'ять разів, я зробила те саме. Він образився і днів 20 не дзвонив, - розповіла Олена.

Нагадаємо, новий скандал між Остапчуком та його колишньою набирає обертів, Войченко знову не змовчала

А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука зчепилась у суперечці з екс-дружиною телеведучого.

Також Politeka писала, що Остапчук полив брудом екс-дружину після її скандального інтерв'ю з новими одкровеннями



