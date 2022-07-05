Между ведущим Владимиром Остапчуком и его бывшей женой Еленой Войченко снова разгорелся скандал.

Как сообщает Politeka.net, недавно телеведущий Владимир Остапчук рассказал, что у его экс-жены проблемы с законом в США, а ее брат – бандит. Роман Войченко был одним из организаторов криминальной банды в Умани, а Елена с родителями его покрывала.

Елена Войченко не выдержала и ответила на обвинения бывшего мужа на своей странице в Инстаграм-Сториз.

Она заявила, что шоумен оболгал ее и ее семью. Отметила, что хоть Остапчук и вспомнил о ее брате-бандите, но забыл уточнить: она не общается с ним уже 10 лет.

"Спасибо, Владимир за то, что показал, как ты хорошо умеешь и любишь лгать, как прекрасно манипулируешь фактами. К примеру, ты вспоминаешь моего брата, но забываешь сказать, что общение у нас отсутствует примерно 10 лет", - пояснила бывшая жена Владимира Остапчука.

Женщина также уверена, что Владимир продолжает пиариться на теме их развода и детей. Поэтому она попросила немедленно прекратить лгать о ней и ее семье, не начинать новых скандалов.

"Я глубоко возмущена и расстроена тем, что ты терроризируешь моих родных, обливаешь грязью их и меня. Я требую прекратить это. А также снова удивлена тем, столь низко ты падаешь. Я еще раз прошу, уже даже требую – прекратить пиариться на тему развода и детей", - заявила Елена Войченко.

Напомним, что Остапчук взволновал встречей с 10-летней Валерией.

Как сообщала Politeka, Остапчук полил грязью экс-жену после ее скандального интервью с новыми откровениями.

Также Politeka писала, что экс-жена Остапчука разоткровенничалась об угрозах мужа.