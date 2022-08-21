Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Владимир после начала войны отправился в тероборону, а бывшей жене Елене Войченко с детьми помог деньгами, после чего они смогли уехать в Канаду. После этого Владимир много раз пытался связаться с бывшей супругой, чтобы она дала поговорить с детьми. Но Елена игнорировала его сообщения и не брала трубку. Таким образом Владимир уже полгода не разговаривал и не видел своих детей.

А теперь Остапчук поделился кадрами в сторис Инстаграм, внезапно оказавшись в Торонто, Канада. Именно там и находится бывшая жена с детьми.



"Ну и наконец-то поздно ночью я в Торонто", - написал Остапчук.

Сообщалось, что Елена Войченко в новом интервью Алине Доротюк рассказала об угрозах бывшего супруга.

"Он прямым текстом желал мне смерти, долго озвучивал, что не нужно было вывозить детей, и они были в безопасности в бомбоубежище. После того, как меня послали пять раз, я сделала тоже самое. Он обиделся и дней 20 не звонил, - рассказала Елена.

Напомним, новый скандал между Остапчуком и его бывшей набирает оборотов, Войченко снова не смолчала

А еще Politeka сообщала, что жена Остапчука сцепилась в перепалке с экс-супругой телеведущего

Также Politeka писала, что Остапчук полил грязью экс-жену после ее скандального интервью с новыми откровениями



